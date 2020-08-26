beIN Sports'tan ayrılan Mehmet Demirkol, Socrates Dergi ile anlaştı

Geçtiğimiz günlerde beIN Sports'tan ayrıldığını duyuran spor yazarı ve yorumcu Mehmet Demirkol'un yeni adresi netleşti. Demirkol, dijital ortamda yayın yapan Socrates Dergi ile anlaştı.

"FUTBOLU VE DAHA FAZLASINI KONUŞACAĞIZ"

Mehmet Demirkol, anlaşmasıyla ilgili olarak "Bu sezon Socrates'teyiz. Beraber futbolu ve daha fazlasını konuşacağız" açıklamasını yaptı.

"YENİ HEDEFLERİN PEŞİNDE KOŞMAK ÜZER AYRILDIM"

Demirkol, beIN Sports'tan ayrılığıyla ilgili olarak ise "İki yıldır büyük keyifle çalıştığım Digitürk'ten yeni hedeflerin peşinde koşmak üzere ayrılmaya karar verdim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve izleyicilerimize teşekkür ederim" demişti.