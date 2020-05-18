Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak

Koronavirüs salgını devam ederken futbola dönen ilk lig Almanya Bundesliga oldu. Union Berlin'i 2-0 yenen Bayern Münih'te golcü futbolcu Robert Lewandowski yine boş geçmedi.

Penaltıdan takımını öne geçiren Polonyalı yıldız, sezondaki gol sayısını 40'a yükseltti. Böylece, Lewandowski 5 sezon üst üste 40 gol ve üstünde skor üretmiş oldu. Başarılı santrafor, 2015-2016 sezonunda 42, 2016-2017'de 43, 2017-2018'de 41 ve 2018-2019'da 40 gol atmayı başarmıştı.

Lewandowski ligde kalan 8 maçta 4 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturursa, 44 gole ulaşacak ve Bayern Münih'teki en skorer sezonunu geçirmiş olacak.