Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu

Bayern Münih'in Polonyalı santrforu Robert Lewandowski, rekorlarına bir yenisini ekledi.

Polonyalı golcü, Bayern Münih'in Freiburg'la oynadığı maçta 2 gol kaydederken bu sezon Bundesliga'daki gol sayısını 33'e çıkardı. Lewandowski, böylece 31 gollü Pierre Emerick Aubameyang'ı geride bırakarak Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu. Bundesliga tarihinin bir sezonda en çok atan futbolcusu ise 40 golle yine bir Bayern Münih efsanesi olan Gerd Müller.

41 MAÇTA 48 GOL ATTI

Robert Lewandowski, daha önce Bundesliga'da üst üste en çok maçta gol atan futbolcu ve bir maçta en kısa sürede hat-trick rekorlarını kırmıştı.

Polonyalı forvetin bu sezon tüm kulvarlarda 41 maçta 48 golü bulunuyor.