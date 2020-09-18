Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 12 bölüm tek parça izle! Bay Yanlış 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı Bay Yanlış son bölüm de neler oldu

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BAY YANLIŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi, Özgür'ün yaptığı sürpriz karşısında çok duygulanmıştır. Özgür'e olan bütün kırgınlığı geçer.

Bu süreçte ikisi de birbirlerine ne kadar değer verdiklerini daha iyi anlamıştır.

İlişkilerinde yeni bir sayfa açarlar, artık yalana yer yoktur.

Bu yüzden ailelerine de birlikte olduklarını söylemeye karar verirler. Nevin bu ilişkiyi çok istemese de kabullenir, Sevim ise Ezgi ve Özgür'ün birlikte olmasını katiyen istememektedir.

Ezgi işe girdiği organizasyon firmasında ilk etkinliğini gerçekleştirir, bu etkinlikte onu bir sürpriz beklemektedir. Bu arada Serdar da Ezgi'yi elde etmek için tekrar harekete geçer, fakat Özgür ve Ezgi'nin birlikte olduklarını öğrenince hayal kırıklığına uğrar ve bu durum onu daha da hırslandırır.

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