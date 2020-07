Başkan Şayir: Müjdeli haberler vermeye devam edeceğiz

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, toplantıda bir araya geldiği muhtarlar ile ilçenin ve mahallelerin sorunlarını görüştü.

Her ay düzenli olarak yapılan muhtarlar toplantısı önceki gün Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ve mahalle muhtarlarının katılımı ile gerçekleşti. Düzenlenen toplantıda ilçenin ve mahallelerin sorunları masaya yatırıldı. Tepecik Mahallesi Muhtarı Tacettin Güler'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana muhtarlarımızla birlikte ilçemizin gelişmesi ve güzelleşmesi için canla başla çalışıyoruz. Çalışmalarımızı değerlendirmek sorunlarımızı ve eksiklerimizi belirlemek için de her ay düzenli olarak muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Ortak akılla hareket etmenin önemini çok iyi biliyoruz. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz istişarelerin meyvelerini her geçen gün yapılan hizmetlerle görüyoruz. İnşallah muhtarlarımızla yaptığımız istişareler sonrası onlarında desteği ile daha güzel çalışmalara imza atacağız" dedi.

Son dönemde Dilovası ile ilgili bir çok müjde verdiklerini kaydeden Başkan Şayir, "Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanımızın ilçemiz için verdiği Kömürcüler OSB'nin kaldırılacağı ve Dilovası Millet Bahçesi'nin ihalesinin yapılacağı haberleri ilçemizin geleceği için çok güzel haberlerdir. İnşallah bundan sonra da Yükselen şehir Dilovası'na yeni müjdelerimiz olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Alkan ve Başkan Şayir, mahalle muhtarlarını tek tek dinledi. Muhtarlar mahallelerinde yaşanan sorunlar konusunda bilgiler vererek ilçede başlatılan Halk Ekmek satışının çok önemli olduğunu ve çalışmanın tüm mahallelere yayılmasını istediler. Muhtarların ilettikleri sorun ve öneriler üzerine fikir alışverişinde bulunan Kaymakam Alkan ve Başkan Şayir, sorunların çözümü noktasında gerekli çalışmaların başlatılacağını belirtti. - KOCAELİ