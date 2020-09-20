Başakşehir maçından sonra Fatih Terim'den transfer açıklaması: Benim gidişimden para gelecekse ben de giderim

Sözlerinin başında maçın hakemini öven Fatih Terim, "Skordan bağımsız Atilla Karaoğlan ve ekibine buradan tebriklerimi yollamak istiyorum. Maçın iyi geçmesini, hiç kimsenin tesiri altında kalmadan müthiş bir maç yönettiler" dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Terim, "Maça İyi başladık oyuna. İlk 35-40 dakika gayet iyi. Son 5 dakika üzerimize geldiler. 2. yarıya önde başladık; ama skor olarak. Oyun olarak önde başlayamadık. Rakibin orada 2 santrfora dönmesinde bir ara dengemizi bozdu ama oyuna müdahale ettik. İşler daha doğru gitmeye başladı. Buradan 2-0 galip ayrılmak önemli. İyi oynadık. Oyuncularımı tek tek tebrik ederim. Hepsine bu oyun ve öz veri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"GURUR DUYACAKLARI TAKIM YAVAŞ YAVAŞ MEYDANA GELİYOR"

Galatasaray taraftarına seslenen tecrübeli teknik adam, "Galatasaraylıların takımlarını özlediğini biliyorum. Bu oyunu, keyif veren, zevk veren oyunu görmek istediklerini biliyorum. İnşallah bir an evvel kavuşuruz. Onlara buradan gurur duyacakları bir takım yavaş yavaş meydana geliyor. Onlara özlemimizi ve sevgimizi gönderiyorum. İyi oynadık, iyi mücadele ettik, Daha farklı olur muydu, evet. Gol de yiyebilirdik. Onun için, oyuncularımı bu öz verilerinden ve fedakarlıklarından dolayı kutluyorum. Neredeyse 48 saat sonra galip oynamak kolay değil" ifadelerini kullandı.

"YÖNETİM İSTERSE SATAR, İSTERSE SATMAZ"

"Marcao'nun ayrılışına izin verir misiniz?" sorusuna ise Fatih Terim şu yanıtı verdi;

"Doğru bilgiler vermek hepimizin görevi. Eğer Galatasaray'ın ekonomisine katkıda bulunacaksa fertlerin hiç önemi yok. Benim de gidişimden bir para gelecekse ben de giderim. Marcao cinsi oyuncuları yetiştirip bunu büyük rakamlarla vermeyi satmayı hedef edinmemiz lazım. Galatasaray'ın ihtiyacı varsa; Galatasaray başkanı ve yönetimi var. İsterlerse satarlar, isterlerse satmazlar, kulübün kendi inisiyatifine bırakmak lazım.

"BIRAKIN ÇOK İSTEYENİMİZ OLSUN"

Marcao, bugün Taylan'dan sonra sahanın en iyisiydi. İstenmek güzel bir şeydir. Muhakkak ki Marcao bu takım oyununda bizim için çok önemli. İnsanlığıyla her günkü gelişimiyle bizi mutlu ediyor. Az bulunur bir oyuncu. Hiç bir bahane bulmadan takım oyuncusu. Yeri geldiğinde kulübümüz, başkanımız böyle uygun görmüşse satarız; yenisini başkasını buluruz. Geldiğimiz günden beri cezalara alıştık. Galatasaray forması için oynayacak çok isim buluruz. Bırakın çok isteyenimiz olsun. Yabancı kararıyla ilgili iki tane oyuncumuz Verona'da direk oynuyor. Hem Mert (Çetin) hem de Koray (Günter). Bunlar çok güzel şeyler. 6 ve 8 yabancı da kalsaydık Türklere sarılırdık. Bırakın gelsinler, gitsinler. Galatasaray bunlara alışkındır."