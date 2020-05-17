Barcelona ile Juventus, Miralem Pjanic'in transferi konusunda anlaştı

La Liga ekiplerinden Barcelona'nın, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Miralem Pjanic transferi konusunda Juventus ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

25 MİLYON EURO VE SEMEDO'NUN BONSERVİSİ VERİLECEK

İspanya basınından Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona, Miralem Pjanic ve Mattia de Sciglio'yu kadrosuna katarken Juventus'a 25 milyon euro ve Nelson Semedo'nun bonservisi verilecek.

PJANİC'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Serie A devi Juventus ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boşnak yıldız Miralem Pjanic, bu sezon 32 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.