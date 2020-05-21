Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek

Inter'in Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez'i kadrosuna katmak isteyen Barcelona'nın İtalyan ekibine 7 futbolcu önereceği ileri sürüldü.

Sports Gazetesi'nin haberine göre Katalan ekibi, bu transfer için İtalyan ekibine 7 oyuncu önermeye hazırlanıyor. Barça, ilk olarak Inter'in uzun süredir ilgilendiği Ivan Rakitic ve Arturo Vidal'i İtalyan ekibine önerecek. Barcelona, bonservisi yaklaşık 30 milyon euro civarında olan Samuel Umtiti'yi de, sık sık sakatlık sorunu yaşamasından dolayı takasta kullanacak. Milano ekibine önerilecek diğer isimler ise Carles Alena, Rafinha, Junior Firpo ve Nelson Semedo.

GRIEZMANN VE COUTINHO SATIŞ LİSTESİNDE

Haberde ayrıca, Barcelona'nın yaz transfer döneminde Griezmann, Dembele, Artur Melo ve Coutinho'yu iyi bir teklif gelmesi durumunda elinden çıkarabileceği kaydedildi. Inter ise her geçen gün Barcelona'ya adım adım yaklaşan Lautaro Martinez'in yerine Sergio Agüero düşünülüyor.