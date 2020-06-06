Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor

La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Antoine Griezmann, geleceğiyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Los Angeles Times'a konuşan Griezmann, "Barcelona ile La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak hem hayalim hem de hedefim. Bunları başardıktan sonra 2022 Dünya Kupası'nın ardından MLS'e gideceğim." dedi.

MLS'de oynayacağı takımı ise seçmediğini dile getiren İspanyol yıldız, "Hangi takımda olacağını bilmiyorum ama gerçekten orada oynamak istiyorum. ABD'de önemli bir takımın parçası olmak ve o takımla şampiyonluk mücadelesi vermek hedeflerim arasında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

(Kaynak: Fotomaç)