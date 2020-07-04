Barcelona, Griezmann'a karşılık Juventus'tan Douglas Costa ve Adrien Rabiot'yu talep etti

Avrupa futbolunda dev bir takas iddiası gündeme geldi. Barcelona ile Juventus, Pjanic-Arthur takasından sonra bir kez daha masaya oturdu. İki dev kulüp, yıldız oyuncular Antoine Griezman ile Douglas Costa özelinde bir takasa imza atmaya hazırlanıyor.

Rai Sport'a göre Barcelona, takımdan göndermek istediği Antoine Griezmann'ı Juventus'a önerdi. Fransız oyuncuya karşılık ise Douglas Costa ve Adrien Rabiot'yu talep etti. Barcelona, iki oyuncunun yanı sıra bir miktar da para isterken iki devin arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

MESSI'YLE TARTIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Katalan ekibinde istenilen performans düzeyine bir türlü ulaşamayan Antoine Griezmann, son olarak Messi ile kavga ettiği haberleriyle gündeme geldi.

Fransız oyuncu, sonrasında ise takımda yedeğe düşmüştü. Barcelona'dan ayrılmaya sıcak bakan Antoine Griezmann'ın Manchester United forması giymek istediği aktarılmaktaydı.