Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Gelecek sezonda giyeceği formaları tanıtan dünya devi Barcelona, sezon sonunda tanıtımda takımdan ayrılması beklenen Fransız futbolcu Antoine Griezmann'a da tanıtımda yer verdi.
14.07.2020 16:41 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:45
Barcelona 1920 sene sezonundan esinlenerek tasarladığı 2020-21 sezonu formalarını tanıttı. Tanıtımda gelecek sezon takımda yer alması beklenmeyen Fransız futbolcu Antoine Griezmann'ın tanıtımda yer alması dikkatlerden kaçmadı.
Katalan ekibi ayrıca, resmi twitter hesabından Griezmann'ın yeni formayla görüntülerini de takipçileriyle paylaştı.
MESSİ VE PIQUE DE TANITIMDA YER ALDI
Forma tanıtımında başarılı defans oyuncusu Gerard Pique ve dünya yıldızı Lionel Messi de boy gösterdi.