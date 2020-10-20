Baraj yeni sezon 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 10. bölüm canlı izle! Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne?

Fox TV ekranlarında başlayan Baraj dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne merak edildi. Baraj 10. bölüm izle! Baraj 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gerçekleri öğrenen Nehir, Nazım'a çok kızgındır. Onu bir daha görmek istemez. Yıkılan Nazım, Nehir'in dolandırıcılıktan arandığını öğrenince onu polislerden son dakikada kurtarır. Issız bir orman içinde kendine ait olan bir ahşap kulübede onu polislerden saklar. Nazım ve Nehir arasında büyük bir yüzleşme yaşanacaktır.

Tarık, Fulya'nın baraja gelmesine şaşırır. Kemal Bey onu akşam yemeğine davet eder. Yemekte Fulya ve ailesinin evlilik baskısı onu bunaltır. Nehir'i aklından çıkaramayan Tarık, Nehir'i ve Nazım'ı saklandıkları kulübede bulur. Nehir'in karşısına tüm pişmanlığıyla çıkar. Nehir, Tarık ve Nazım arasında bir karar verecektir.

BARAJ SON BÖLÜM İZLE...

BARAJ DİZİSİ KONUSU NE?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Nehir'in Nazım'ı seçmesi Tarık için büyük bir hayal kırıklığı yaratır, bu yüzden Fulya ile nişan hazırlıklarını hızlandırır. Nehir'i arayan polis, onun Nazım ile bir ilişkisi olduğunu öğrenir. Nehir ise Nazım'ın suçlanmasındansa kendini ele vermek ister ama Nazım'ın Nehir'i kaybetmeye hiç niyeti yoktur.

Herkesin yollarının kesiştiği nişan davetinde ise Zahra'nın büyük bir sürprizi olacaktır.

BARAJ DİZİSİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

BARAJ 11. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Baraj dizisi bugün akşam yayınlanacaktır. Henüz 11. bölüm fragmanı çıkmadı. Dizinin yayınlanmasının ardından yeni bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Takipte kalabilirsiniz.

BARAJ DİZİSİ 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ana karakterler:

• Feyyaz Duman (Nazım)

• Biran Damla Yılmaz (Nehir)

• Burak Yörük (Tarık)

• Sumru Yavrucuk (Zerrin)

• İman Casablanca (Zahra)

• Sait Genay (Orhan)

• Tuna Orhan (Ekrem)

• Rana Cabbar (Kemal)

Yardımcı karakterler:

• Mesut Yılmaz (İsmet)

• İhsan İlhan (Yaşar)

• Batuhan Yüzgüleç (İbrahim)

• Şamil Kafkas (Halil)