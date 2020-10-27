Baraj dizisi saat kaçta, hangi kanalda? Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj dizisi izle!

Baraj Fox TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. On bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Baraj 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 10. bölüm kesintisiz izle!

BARAJ DİZİSİ SAAT KAÇTA , HANGİ KANALDA?

Baraj dizisi her Salı FOX ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Baraj dizisi bugün yayınlanacak 11. bölümü ile de fırtınalar estirecek. Peki, Baraj dizisi 11. bölümde neler olacak.

BARAJ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazım'ın kanlar içindeki Nehir ile nişana gelmesi herkesi şok etmiştir. Nehir'i o halde gören Tarık, her şeyi unutup Nehir'i kurtarmak için elinden geleni yapar. Nehir'e bir şey olmasını istemeyen Nazım ise, Nehir için Tarık'ın yardımını kabul etmek zorunda kalır. Nehir ile Nazım'ı evde çok zor anlar bekliyordur. Eve Zerrin'in taşınması ve beklenmedik bir misafir, Nehir ve Nazım'ın zaten karmaşık olan ilişkisini daha da karmaşıklaştırır. Nişanda herkesin dikkati Nehir'in üzerindeyken Halil, Tarık ile Zahra'nın videosunu görmüştür. Bu durum, Tarık ve Zahra'nın başına çok büyük dertler açmak üzeredir.

BARAJ DİZİSİ 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?