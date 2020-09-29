Baraj 7. bölüm izle! Baraj yeni sezon 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne?

Fox TV ekranlarında başlayan Baraj dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne merak edildi. Baraj 7. bölüm izle! Baraj 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tarık, Nehir ile iyice yakınlaşmaya başlamıştır. Fakat bir yandan Zahra'nın ondan hamile olması bir yandan da barajın sahibi Kemal Bey'in Tarık'ı kızı ile evlenmeye zorlaması Tarık için barajı zindana çevirecektir. Bütün bunlara rağmen Tarık'ın Nehir'den vazgeçmeye niyeti yoktur.

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fox TV ekranlarında başlayan Baraj dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne merak edildi. Baraj 3. bölüm izle! Baraj 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Baraj'daki hapis hayatından nihayet kurtulan Tarık, bu fırsatı Nehir ile baş başa vakit geçirmek için kullanır. Fakat bu yaptığının hem kendini hem de Nehir'i büyük tehlikeye atacağının henüz farkında değildir.

Eski kurbanları İsmet ve Ahmet'in izini bulması artık Nehir'i kapana sıkıştırmıştır. Nehir artık üç farklı hayatı aynı anda yaşamak zorundadır. Üstelik gizlediklerini en son istediği kişi öğrenmek üzeredir: Nazım. Nehir'in yalanını öğrenen Nazım, kendi yalanını ne zaman itiraf edecektir?

BARAJ DİZİSİ YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Baraj yeni bölüm 20.00'de başlayacak.

BARAJ 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BARAJ 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj 8. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

BARAJ OYUNCULARI

Ana karakterler

• Feyyaz Duman (Nazım)

• Biran Damla Yılmaz (Nehir)

• Burak Yörük (Tarık)

• Sumru Yavrucuk (Zerrin)

• İman Casablanca (Zahra)

• Sait Genay (Orhan)

• Tuna Orhan (Ekrem)

• Rana Cabbar (Kemal)

Yardımcı karakterler

• Mesut Yılmaz (İsmet)

• İhsan İlhan (Yaşar)

• Batuhan Yüzgüleç (İbrahim)

• Şamil Kafkas (Halil)