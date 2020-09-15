Baraj 5. bölüm izle! Baraj yeni sezon 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne?

Fox TV ekranlarında başlayan Baraj dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne merak edildi. Baraj 5. bölüm izle! Baraj 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazım bildiği Tarık'tan beklediği ilgiyi göremeyen Nehir, Zerrin'in hastalığını da öğrenince İstanbul'a dönmek ister.

Tarık'ın tehdidinden sonra Nehir'i ondan olabildiğince uzak tutmak isteyen Nazım ise bu isteği üzgün bir şekilde kabul eder.

Ama Tarık'ın barajda geçirdiği bir kaza sakatlanmasına sebep olunca Nehir onu yalnız bırakmak istemez.

BARAJ DİZİSİ 5.BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Baraj yeni bölüm 20.00'de başlayacak.

BARAJ DİZİSİ 4.BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BARAJ 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ



BARAJ 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

BARAJ OYUNCULARI

Ana karakterler

• Feyyaz Duman (Nazım)

• Biran Damla Yılmaz (Nehir)

• Burak Yörük (Tarık)

• Sumru Yavrucuk (Zerrin)

• İman Casablanca (Zahra)

• Sait Genay (Orhan)

• Tuna Orhan (Ekrem)

• Rana Cabbar (Kemal)

Yardımcı karakterler

• Mesut Yılmaz (İsmet)

• İhsan İlhan (Yaşar)

• Batuhan Yüzgüleç (İbrahim)

• Şamil Kafkas (Halil)