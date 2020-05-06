Banker Bilo nedir? Banker Bilo film konusu nedir? Banker Bilo film oyuncuları kimler? Yeşilçamın unutulmaz filmi Banker Bilo!

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane ve kült filmlerinden biri olan Banker Bilo sinema severlerin beğenerek izlediği yapımların başında gelmektedir. İlyas Salman, Meral Zeren, Ahu Tuğba, Minür Özkul ve Şener Şen gibi duayen isimlerin oynadığı kahkaha dolu komedi filmi Banker Bilo hakkında merak edilenler haberimizde.

BANKER BİLO FİLM KONUSU NEDİR?

Zeytin toplayıcısı Bilo ve arkadaşları Almanya'ya gitmek için Maho ile anlaşmışlardır. Maho bir kamyonun arkasında onları götürecektir. Ancak Maho usta bir dolandırıcıdır. Köylüleri Almanya yerine diye İstanbul'a götürür. Bilo ve arkadaşları İstanbul'da olduklarını öğrendiklerinde büyük bir şok geçirirler. Bu arada Maho zengin bir aile kızı olan Necla ile evlenmiş ve işlerin başına geçmiştir. Bilo Maho'yu bulmaya kararlıdır. Kader onları birçok kez karşı karşıya getirecektir.

BANKER BİLO

BANKER BİLO FİLM KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Tür: Komedi, Drama

Yapım Yılı: 1980 (85 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Ocak 1980 Salı

Yapım Ülkesi: Türkiye

BANKER BİLO OYUNCULARI KİMLER?

İlyas Salman

Meral Zeren

Ahu Tuğba

Şener Şen

Münir Özkul