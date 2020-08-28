Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar

1994 model otomobil ve 2 adet akıllı telefon aldıkları belirlenen şüpheliler, polisin 480 saatlik kamera görüntülerini incelemesi sonrası yakalanarak tutuklandı. Olay geçtiğimiz 23 Ağustos Pazar günü merkez Yakutiye ilçesi sanayi semtinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Yan yana bulunan iş yerlerinin çatısından içeri giren 2 şüpheli, buldukları balyozla Nazif İncesu'ya ait hırdavat satılan iş yerinin duvarını deldi. Açtıkları delikten girdikleri işyerinde bulunan spiralle çelik kasayı delerek içindeki yaklaşık 30 bin lirayı alan şüpheliler kaçtı.

Sabah saatlerinde iş yerine gelen Nazif İncesu, kasanın delinerek içindeki paraların çalındığını görünce polise bilgi verdi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerinden oluşan 4 özel ekip, şüphelilerin kaçış istikameti boyunca 32 farklı iş yerinin güvenlik kamerasının 480 saatlik görüntüsünü izledi. Ekipler, hırsızlık olayının faillerinin O.A. (20) ve B.K. (21) olduğunu saptadı. Özel ekip yaptıkları araştırmada çaldıkları parayla 1994 model otomobil ve 2 adet akıllı telefon alan şüpheliler O.A. ve B.K.'yı yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

SANKİ BU KONUDA DENEYİMLERİ VAR

İş yeri soyulan Nazif İncesu, şüphelilerden O.A.'nın daha önce kendiyle çalıştığını belirterek, hırsızlığın planlı ve tasarlı olarak yapıldığını söyledi. Şüphelilerin pazar günü saat 21.00 sıralarında çatıdan içeri girdiğini ve iş yerinin duvarını balyozla deldiklerini anlatan Nazif İncesu, "İçeride bulunan spiralle kasayı keserek 30 bin lira tutarındaki parayı almışlar. Kasadan çaldıkları paralarla kendilerine otomobil ve akıllı telefon almışlar. Yakalandıklarında üstlerinde bin 400 lira para bulunmuş. Bu hırsızlık önceden planlanmış ve tasarlanmış. Şüpheliler kasanın nasıl kesileceğini bilen birileri sanki bu konuda deneyimleri varmış gibi" diye konuştu. İş yerine güvenlik amacıyla kamera taktıracağını belirten İncesu, diğer güvenlik sistemlerini de kurduracaklarını belirtti.