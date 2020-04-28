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Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı

Samsun'da oyun oynadığı sırada 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Esra Musluk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi.

28.04.2020 21:44 | Son Güncelleme: 29.04.2020 00:07

Samsun'un Canik ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki kız çocuğuEsra Musluk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. 3'üncü kattaki evlerinin balkonunda oynayan Esra Musluk, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Ağır yaralanan küçük kız ailesi tarafından özel bir hastaneye götürüldü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Esra Musluk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölümüyle ilgili Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.