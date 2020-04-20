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Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı: Biri ağır iki asker yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 2 şüphelinin açtığı ateş sonucu biri ağır olmak üzere iki asker yaralandı.

20.04.2020 00:28 | Son Güncelleme: 20.04.2020 00:51

Edremit Kadıköy Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, şüphelendikleri 10 BJ 611 plakalı araca "dur" ihtarında bulundu.

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BİRİ AĞIR 2 ASKER YARALANDI

Aracın içindeki A.T ve M.D. ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak tabancayla ateş açtı. Saldırıda, 2 jandarma personeli yaralandı. Yaralanan askerler sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan jandarma personelinden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Daha sonra olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin de "dur" ihtarına uymayarak tabancayla ateş etti. Karşılık veren polis ekipleri, Garaj kavşağı mevkisinde şüphelileri tabancayla yaralayarak yakaladı.

Öte yandan olayla ilgili oldukları belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı.