Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı: Biri ağır iki asker yaralı Balıkesir'in Edremit ilçesinde, jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 2 şüphelinin açtığı ateş sonucu biri ağır olmak üzere iki asker yaralandı.