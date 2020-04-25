Bakırköy'de bir kişi, Çantamda bomba var diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu

İstanbul Bakırköy'de Marmaray raylarına oturarak sırt çantasında bomba olduğunu söyleyen bir kişi hareketliliğe neden oldu. Yenimahalle durağı yakınlarında raylara oturan bir kişi sırt çantasında bomba olduğunu söyledi.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Şahsın bu hareketi neden gerçekleştirdiği gizemini korurken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, 1 saatlik çabanın ardından şahsı ikna yöntemiyle etkisiz hale getirdi.

Çantası incelenen kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.