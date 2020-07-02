Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor

Kamu bankalarının başlattığı düşük faizli kredi kampanyası sonrası otomobil ve konut piyasasında ciddi hareketlenmeler başladı. Faizlerin düşmesi nedeniyle artan talep fiyatlara yansıdı. Bir de bunların yanına fırsatçıların yapmış olduğu fiyat artışları eklenince konut ve araç fiyatları yükseldikçe yükseldi. Yaşanan durum sonrası vatandaşlar, yetkililerin olaya el atmasını isterken, beklenen açıklama Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan geldi.

FİYAT FARKLILIKLARI TESPİT EDİLECEK

Pekcan bugün yaptığı açıklamada, fiyat farklıları hakkında bir çalışma yapacaklarını belirtti. Pekcan, "İkinci el araç ve konut satışında ilan edilen fiyat farklılıklarının tespiti konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığıyla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

KAMU BANKALARININ KREDİ FAİZ ORANLARI

Kamu bankalarının başlattığı kampanya kapsamında sıfır konutlar için 12 ay ödemesiz, 15 yıla kadar vadeli aylık %0,64 faiz oranı ile kredi imkanı sunuluyor. İkinci el konutlar için ise faiz oranı 0,74. Sıfır araçlar için sunulan kredilerde aylık yüzde 0,49 - yüzde 0,69 faiz oranı kredi sunuluyor. İkinci el araçlarda bu oran 0,82'ye çıkıyor.

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI FIRSATÇILAR HAREKETE GEÇTİ

Kamu bankaları tarafından açıklanan kredi kampanyası sonrası fırsatçılar da harekete geçmişti. Konut fiyatlarında yüzde 30'a varan artış yapılırken, vatandaşlar duruma isyan etmişti. Benzer fiyat artışları 2. el araç piyasasında da yaşandı. Her hafta daha da yükselen fiyatlar sonrası birçok kişi sıfır araçlara yöneldi.