Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık bu kapsamda taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini paylaştı. Bal, çikolata, toz biber, enerji içeceği, et ve tavuk ürünleri, süt ve süt ürünleri, zeytinyağı ve bitkisel gıda takviyeleri gibi birçok üründe hile yapıldı.

FİRMALARIN TÜM BİLGİLERİ DUYURULDU

Bakanlığın yayınladığı listede laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuldu.

69 FİRMANIN 136 ÜRÜNÜNDE HİLE TESPİT EDİLDİ

69 firmaya ait 136 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi. 2012 yılından bu yana 1551 firmaya ait 3492 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı da belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız ile;

- Tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması,

- Sektörde haksız rekabetin önlenmesi,

- Tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve

- Firmaların "güvenilir gıda üretimi"nin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır. Gıda konusunda kamu otoritesi olan Bakanlığımız, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak ve büyük bir titizlikle sürdürmektedir.

İŞTE GIDADA HİLE YAPAN FİRMALAR VE ÜRÜNLERİ