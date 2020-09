Dana yerine at eti, yoğurt yerine nişasta yedirdiler! Bakanlık gıdada hile yapan 91 firmayı ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık bu kapsamda taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini paylaştı. Bal, toz biber, çay, bitkisel yağ, çikolata, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, enerji içecekleri gibi birçok üründe hile yapıldı. Hilekarlar vatandaşa dana yerine at ve tek tırnaklı eti, lahmacun yerine sakatat, yoğurt yerine nişasta, çikolata yerine viagra yedirdi. Ayrıca çay ve kırmızı bibere de boya kattı.

FİRMALARIN TÜM BİLGİLERİ DUYURULDU

Bakanlığın yayınladığı listede laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuldu.

91 FİRMANIN 113 ÜRÜNÜNDE HİLE TESPİT EDİLDİ

91 firmaya ait 133 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi. Böylece bakanlık 2012 yılından bu yana taklit ve tağşiş yapan 1609 firmaya ait 3.605 parti ürünü ifşa etmiş oldu.

İŞTE GIDADA HİLE YAPAN FİRMALAR VE ÜRÜNLERİ