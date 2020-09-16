Bakan, yüz yüze eğitimle ilgili yeni detayı paylaştı: Program günlerini, okul yönetimi ve öğretmenler belirleyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala yeni detaylar paylaştı. İlk etapta sadece okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri 21 Eylülde okula gidecek. İlk hafta yapılacak uyum programının hangi gün olacağını ise okul yönetimleri ve öğretmenler kararlaştıracak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

''Okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylül 2020 haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar verecek. Uyum Programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, İlkokul 1. sınıflarda ise 30'ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak.

"HER GRUBUN FARKLI GÜNLERDE GELMESİNE ÖZEN GÖSTERİLECEK"

İmkân ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması sağlanıp her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olmasına özen gösterilecek. Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak"