Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı MustafaVarank, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Koordinasyon Toplantısı'na video konferans ile katıldı. Bakan Varank, konuşmasında, koronavirüs salgını sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük bir başarı yürüttüklerini söyledi. Bakan Varank, "47 üniversitenin, 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz. Böylece sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 645 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Bu öğrencilerimize eğitimleri süresince aylık 4.500 lira burs desteği sağlıyoruz" dedi.

"59 BİN ÇALIŞANIN HAYATINA DOKUNDUK"

Hem vatandaşın sağlığını hem de ekonomik sürdürülebilirliği dikkate aldıklarını belirten Bakan Varank, "Biliyorsunuz istihdam, finansa erişim ve sosyal koruma alanlarında tarihi adımlar attık. Girişim ekosistemini de en başından beri korumaya özen gösterdik. Teknoparklar ve AR-GE Tasarım Merkezleri'nde uzaktan çalışmaya dönük değişiklikleri hemen hayata geçirdik. Teknopark yönetici şirketleri bizim tavsiyemizi dikkate alarak kiracılarına bu dönemde kolaylık gösterdi. Böylece 84 teknoparkta 59 bin çalışanın hayatına dokunduk. Yeni normale girdiğimiz bu süreçte, sizlerin de gerekli tedbirleri alarak ve sıkı bir şekilde bu tedbirlere uyarak yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte, üretim tesislerinde alınması gereken önlemlere yönelik bir kılavuz hazırladık. Tedbirleri yerine getiren firmalara, 'Kovid-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi' veriyoruz. İki haftada 76 sanayi kuruluşundan başvuru aldık. 7 kuruluşun denetimleri olumlu şekilde tamamlandı ve belge almaya hak kazandı" dedi.

"TEKNOPARKLARA 1,2 MİLYAR LİRALIK HİBE VERDİK"

Bakan Varank, Teknopark ve AR-GE Kanunları ile sağlanan destek ve muafiyetlerin, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) eliyle sunulan imkanların bütüncül yaklaşımının temel unsurları olduğuna dikkat çekerek, "Özel sektöre 2008'den bu yana AR-GE Merkezi, 2016'dan bu yana ise Tasarım Merkezi belgesi veriyoruz. Teknoparklara altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi gibi yatırımları için hibeler veriyoruz. Bugüne kadar 1 milyar 200 milyon liralık bir kaynağı teknoparklara hibe olarak aktardık. Bu noktada kuluçka firmalarına özel önem veriyoruz, ülkemizin geleceğini bu girişimlerde görüyoruz. Kuluçka merkezlerinde yüzde 75'e varan indirimli kira uygulamamız var. Halihazırda teknoparklardaki 6 bin firmanın yüzde 24'ü kuluçka firması. Bu sayının artması, daha çok fikrin ete kemiğe bürünmesi çok önemli. Bunun için kuluçka firmalarını faaliyetlerinizin odağına almalısınız" diye konuştu.

"4.500 LİRA BURS VERECEĞİZ"

Yüksek nitelikli işgücünün sanayiye entegre olmasını amaçlayan 'Sanayi-Doktora Programı' sonuçlarının bugün belli olduğunu belirten Bakan Varank, şunları kaydetti:

"47 üniversitenin, 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz. Böylece sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 645 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Bu öğrencilerimize eğitimleri süresince aylık 4.500 lira burs desteği sağlıyoruz. Ayrıca mezuniyetlerini takiben 3 yıl boyunca istihdam desteği de sunuyoruz. Biz bu programı ilk defa geçen sene başlatmıştık. Sektörden çok yapıcı geri dönüşler aldık. Programın başarısı kulaktan kulağa çok hızlı yayıldı. Nitekim bu sene; geçen seneye göre üniversite sayısı da, firma sayısı da, öğrenci sayısı da arttı. Teknopark firmalarımız da bu programdan yararlanabiliyorlar. Sanayi-Doktora Programı, getirdiği vizyoner yaklaşımla sanayideki yapısal dönüşümde kritik bir rol oynayacak. Tüm bu çabalarımızın meyvesini inşallah en iyi şekilde alacağız. Ben bu dileklerle her birinize katılımınız için teşekkür ediyor ve toplantımızın hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum."