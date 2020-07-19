AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi

CNN Türk'ye yayınlanan tartışma programına konuk olan AK Partili Mehmet Metiner'in "FETÖ'cüler göreve getiriliyor" sözleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kızdırdı. Metiner'in bu sözleri üzerine yayına bağlanan Bakan Soylu suçlamalara tepki göstererek, "Ben hükümetimizin politikalarını yürüten bir insanım. Bu laflar benim ağrıma gider. Bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmişsem ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorumdur." dedi.

"HÜKÜMETİMİZE HAKSIZLIK OLARAK GÖRÜYORUM"

AK Partili Mehmet Metiner'in hükümete yönelik FETÖ ile ilgili suçlamaları kendisini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile karşı karşıya getirdi. Bu eleştiriler sonrası canlı yayına bağlanan Bakan Soylu, "Başında olduğum bakanlığı ilgilendiren birkaç değerlendirme yapıldı. Bu değerlendirmelere bir cevap vermezsem hem kendimize haksızlık hem bugün büyük mücadeleler veren bu kuruma ve hükümetimize bir haksızlık olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

"FETÖ'CÜYÜ GÖREVE GETİRMİŞSEM İHANET EDİYORUMDUR"

Soylu şöyle devam etti; "Ben FETÖ mücadelesinin nasıl yürüdüğünü bilen insanlardan bir tanesiyim. Bizim göreve getirdiğimiz kimse yok. Ben düzgün yaşayan bir adamım. Böyle sağın solun lafları ile iş yapacak bir adam değilim. Ben hükümetimizin politikalarını yürüten bir insanım. Bu laflar benim ağrıma gider. Hayatı risk içerisinde olan bir adamım. Bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmişsem ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorumdur. Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Televizyon kanallarında bizim arkadaşlarımızın elimizden isimler var demesini de kendime hakaret kabul ediyorum. Bana ulaşabilecek insanların basın üzerinden konuşmasını doğru kabul etmiyorum." tepkisini gösterdi.

"SAYIN BAKANIM SİZ MÜSAADE MERCİİ DEĞİLSİNİZ"

Mehmet Metiner'in konuşmak için müsaade istemesine de tepki gösteren Soylu, "Ben müsaade falan etmiyorum. Siz söyleyeceğinizi söylediniz. Hayırlı akşamlar diliyorum" diyerek telefonu kapatırken Metiner, "Sizden müsaade istemedim Sayın Bakanım siz müsaade mercii değilsiniz" dedi.