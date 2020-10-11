Bakan Soylu: Terör örgütleri 2 yıl önce ormanları yakacaklarına dair açıklamalar yapmıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Bizim bu konudaki tahkikat devam ediyor. Yangının nedeni tahkikatlarla ortaya çıkacak. Terör örgütü PKK'nın ormanların yakılması konusunda talimatları var. Bu yangının kaynaklandığı nokta da neticeye ulaştırılacaktır. Dünden itibaren AFAD ve Çevre Şehircilik ekiplerimiz hasarları tespit etti. Meselenin oluşturduğu psikolojik korku var. Atacağımız adımlar ne kadar hızlı olursa bu da rahatlıkla atlatılacaktır düşüncesindeyiz. Ucuz atlattık daha büyük felaket olabilirdi. Şu anda 2 kişi gözaltında. Soruşturmalar sürdürülüyor. Bir sonuca ulaşılırsa kamuoyuyla paylaşırız" dedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPANLARIN 2'Sİ YURT DIŞINDA

Bakan Soylu, sosyal medyada paylaşım yapanlara ilişkin ise "Paylaşım yapanlardan 4 tanesinin 2'si yurt dışında. Biri Belçika, diğeri Almanya'da. Yurt içindeki 2 kişi de gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

PKK, HATAY'DAKİ YANGINI PROPAGANDA ÇALIŞMASINA DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜ

Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde meydana gelen ve akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili, terör örgütünün medya organlarından ve örgüte yakın sosyal medya hesaplarından propaganda çalışması başlatıldı. AFAD ekiplerince 542 kişinin tahliye edildiği bölgeden ve yanan ağaçlardan fotoğrafların yer aldığı paylaşımlarda, alevlerin YPG/PKK terör örgütüne yakın "Ateşin çocukları inisiyatifi" tarafından çıkarıldığı ileri sürüldü.

ALAYCI PAYLAŞIMLAR TEPKİ ÇEKTİ

Ormanlık alanın yanı sıra yaban hayatının da zarar gördüğü, çok sayıda ekibin 2 gün boyunca söndürme çalışması yaptığı yangınla ilgili "alaycı paylaşımlar", vatandaşlardan büyük tepki aldı.