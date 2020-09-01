Uzaktan derslere katılan öğrenciler okul formalarını giydi, Bakan komik bir dille takıldı

Uzaktan eğitim derslerine okul formasıyla katılan öğrencilerin fotoğrafını paylaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Evde formaya gerek yok' demeyi unutmuşuz. Nasıl güzelsiniz bir bilseniz" ifadelerini kullandı.

"UZAKTAN EĞİTİMLE OKULDAYIZ FORMALI YA DA FORMASIZ"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'daki hesabından, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim derslerine okul formaları ile katılan öğrencilerin fotoğrafını paylaştı. Bakan Selçuk "Yavrum, giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde' dedik ama 'evde formaya gerek yok' demeyi unutmuşuz. Nasıl güzelsiniz bir bilseniz. Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya da formasız" dedi.