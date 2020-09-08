Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün itibarıyla başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacağını söyledi.

08.09.2020 11:12 | Son Güncelleme: 08.09.2020 11:31

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemeleriyle ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Selçuk, ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacağını söyledi.

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8-15 EYLÜL'DE YATIRILACAK

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SED ödemelerinin 8-15 Eylül'de ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

134 MİLYON TL ÖDEME YAPILACAK

Selçuk, "SED hizmetinden yararlanan 129 bin çocuğumuz için 134 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz" dedi.