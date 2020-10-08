Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri bugün başlayacak

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08.10.2020 11:19 | Güncelleme: 08.10.2020 12:24

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemelerinin, bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Ekim ayı içerisinde sosyal ve ekonomik destek hizmetinden (SED)yararlanan 128 bin çocuğumuz için 133,3 milyon lira ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖDEMELER 15 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Ödemelerin 8-15 Ekim'de hesaplara yatırılacağını belirten Selçuk, tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

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