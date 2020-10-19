Bakan Koca'ya Üniversiteler açılacak mı? diye soruldu: Okula giden sınıfların gelişimine göre karar alacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cüneyt Özdemir'in sunduğu 5N1K programına konuk oldu. Bakan Koca, 5N1K'da Menzil tarikatının Sağlık Bakanlığı'nı ele geçirdiği iddiasından, hasta-vaka sayısındaki şeffaflık meselesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı önemli görüşmeden, önümüzdeki günlerde okulların açılıp açılmayacağı gibi merak edilen tüm sorulara yanıt verdi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

"Pandemiyi hiç kimse kestiremedi, kestirebilir olmak da mümkün değildi. Erken dönemde Türkiye'nin etkilenebileceği durumu da biraz zayıftı. Çin'le ilişkilerimiz o dönemde zayıf olduğu için daha çok İran'a geçiş dönemi olduğunda biz daha tedirgin olduk. İran'ın etkisinden Bilim Kurulu olarak ciddi anlamda etkilenebileceğimizi düşünerek sıkı tedbirler aldık. İran gibi bu kadar yoğun ilişkimizin olduğu günde sadece sınırdan geçisin 4 bin 4 bin 500 kişinin olduğu bir dönemde Türkiye bu dönemde o etkiyi bertaraf ettik. Özellikle Avrupa'nın yoğun trafiği etkilenmeme durumu olamazdı. O nedenle İstanbul bizde dalganın ilk merkezi olmuş oldu.

"O SAATTE ALINMASI GEREKEN TEDBİR, SINIRLARIN KAPATILMASI OLDU"

İran'ı örnek vermem gerekirse biz Bilim Kurulu olarak çok tartıştık ve endişe duyduk. Bunun için alınması gereken tedbir de kapıların kapatılabileceğine dair Bilim Kurulu'nda da bir kanaat yoktu. Ben İran Sağlık Bakanı ile görüştüm. Kum kentinin karantinaya alınması gerektiğini ifade etmiştim. Cumartesi günü bir şehidimizin cenazesinde Cumhurbaşkanımızın yanına giderek durumun önemli olduğunu kendisiyle görüşmem gerektiğini ifade ettim. Arabasına binerek İran'da durumun iyi olmadığını ve bizim bundan ciddi etkilenebileceğimizi ve Bilim Kurulu'nun da bu noktada kaygısının yüksek olduğunu ifade ettim. Sayın Ruhani ile görüştüklerini ve bir sorun olmadığı söylediklerini ifade ettiler. Ben bir takım somut bilgiler aktardım. Emin ol o saatte alınması gereken tedbir sınırların kapatılması oldu. Hatta Irak'ın kapatalım dediler. Ben araçtan indikten sonra basın toplantısı yaptım. Sayın İçleri Bakanımızla da görüşerek sayın Cumhurbaşkanımızın talimatının orada duyurusunu yapmış olduk. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin alınan kararlardaki hız ve sonucuna çok somut bir örnek olsun diye söylüyorum.

"SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım. Maske bütün üst solunum yolu viral enfeksiyonu önleyen özellikleri var. Ne kadar hassasiyet gösterirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz.

"SALGINDAKİ GELİŞİME GÖRE ÖNERİMİZ OLACAK"

Özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Üniversiteler için de önümüzdeki haftalarda, açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAKİ 'MENZİLCİ KADROLAŞMAYI' YALANLADI

Vatandaşlarımız şundan emin olsun; beynini, zihnini kiraya vermiş kişilere ve bir şekilde bir yerde odaklanma noktasındaki her düşünceye karşı olacağız. Bununla mücadele edeceğimizden emin olsunlar."