Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı eleştirdi: İyi bir görüntü vermedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığa ilişkin paylaşımda bulundu.

"BUGÜN İYİ BİR GÖRÜNTÜ VERMEDİ"

Paylaşımında söz konusu kalabalığın fotoğrafına da yer veren Koca, "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım." uyarılarında bulundu.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de ilk olarak 11 Mart günü tespit edilen yeni tip koronavirüs, şimdiye dek 3.520 vatandaşımızın ölümüne sebep oldu. Toplam 1.204.421 kişiye test yapılırken 129.491 kişinin test sonuçları pozitif çıktı. 1.338 kişi yoğun bakımda tedavi görürken 73.285 kişi iyileşti.