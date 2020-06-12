Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!

Dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 19 Mart'ta ertelenen Süper Lig, 87 gün sonra Fenerbahçe-Kayseri ve Trabzonspor-Göztepe karşılaşmalarıyla yeniden başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, maçları özellikle mekanlarda izleyen vatandaşlara bir takım uyarılarda bulundu.

"OYUNU KURALINA GÖRE İZLEYELİM"

Bakan Koca, paylaşımında, "Ligler ara verildiği yerden başladı. Maçlar seyircisiz oynanıyor. Takımına ekran başından destek verenlere, özellikle ortak mekânlardalarsa, "dikkatli" seyirler diliyorum. Maskeli, mesafeli… Oyunu kuralına göre izleyelim!" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçramasından bu yana ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kovid-19, şimdiye dek 175 bin 218 vatandaşımıza bulaşırken 4 bin 778 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. 664 hasta yoğun bakımda yaşam savaşı verirken virüse yakalanan 149 bin 102 hasta iyileşerek taburcu edildi.