Bakan Koca'dan Ayasofya'da kılınacak namaz için uyarı: Tedbirli cumaları örnek alalım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ayasofya'da kılınacak Cuma namazına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal mesafenin önemine dikkat çekerek, "Tedbirli cumaları örnek alalım" dedi.
23.07.2020 23:43 | Son Güncelleme: 24.07.2020 00:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ayasofya'da kılınacak Cuma namazına ilişkin, "Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya'nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım" dedi.
SOSYAL MESAFE UYARISI
Bakan Koca, Ayasofya'da kılınacak Cuma namazına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Koca, "Ayasofya'da kılınacak Cuma namazında, tarihi anı yaşama heyecanıyla, halkımızın tedbirleri terk etmeyeceğini umuyoruz. Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya'nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım" ifadelerini kullandı.