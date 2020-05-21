Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclis ve komite üyelerinin katılımıyla düzenlenen telekonferansta turizm sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in açılış konuşmasıyla başlayan telekonferansta, koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun etkilediği turizm sektöründeki tüm paydaşları ilgilendiren sorunlar ve çözüm önerileri tek tek ele alındı.

"HAVA TRAFİĞİNİN AÇILMASI GEREKİYOR"

Tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle turizm sektörünün karşı karşıya kaldığı sorunları, çözüm önerilerini ve önümüzdeki süreçte yapılacakları anlatan Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

''İç ve dış turizmin tekrar canlanması için öncelikle havayolu trafiğinin açılması gerekiyor. Bu amaçla, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile birlikte hazırlanan Sağlık Sertifikasyon Programları tüm dünyaya örnek olurken, aynı zamanda Dış İşleri Bakanlığımız ile birlikte yürütülen Uluslararası Turizm Diplomasisi sayesinde mevkidaşlarımızla niyet mektupları paylaşıldı.

"TATİL AMAÇLI ÖZEL İZİN BELGESİ OLUŞTURULACAK"

"Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak. Haziran başı itibarıyla geçerli olacak bu izin belgesiyle 3-4 Haziran gibi İzmir yolcu almaya başlar.''

Tüm sektörü harekete geçirmede hava trafiğinin açılmasının kritik olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Hedefimiz, haziran ortası itibarıyla aşamalı olarak hava trafiğini açmak ve temmuz ayı içinde de yoğunluğunu artırmak" açıklamasında bulundu.

RESTORANLAR İLE İLGİLİ DÜZENLEME YAYINLANDI

Restoranlar ile ilgili düzenlemenin bugün yayınlandığını belirten Bakan Ersoy, restoran açılışlarında kapasite açısından bir değerlendirmenin yanlış olacağını, ancak sosyal mesafe kurallarının çok önemli olduğunu ve 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulduğu sürece sorun olmayacağını belirtti.

Açılan her işletmede özellikle split klimaların veya klima sistemlerinin değiştirilmesi ya da klimaların çalıştırılmaması suretiyle önlem alınması gerekeceğini sözlerine ekledi.

"ÖRNEK TEŞKİL EDECEK KAPSAMDADIR"

Bu düzenleme kapsamında; konaklama, yeme içme sektörü işletmelerin açıldığı tarihte Bilim Kurulu tavsiyeleri, Sağlık Bakanlığı Genelgeleri dikkate alınarak çalışan ve halk sağlığını en üst seviyede tutan hijyen kurallarını gözeten genelgenin bugün Bakanlık websitesinde yayınlandığını açıklayan Bakan Ersoy, "Çok yoğun süren çalışmaların ardından yayınlanan bu genelge, 'örnek' teşkil edecek nitelikte ve kapsamdadır" ifadelerini kullandı.

TURİZMDE YABANCI İŞÇİLER

Turizmde yabancı işçi çalıştırma ile ilgili düzenlemeler hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, yabancı işçilerin yurda girişte sadece test olacaklarını ve pozitif çıkması halinde kendi lokasyonların da karantinada tutulacağını belirtti.

Bakan Ersoy, acentelerin evden çalışma uygulamasının hazirandan sonra da devam ettirilmesi konusunda da sektörün talebi üzerine yeni bir düzenleme gelebileceğini sözlerine ekledi.

"GEMİLERİN EYLÜL AYINDA GELMESİ BEKLENİYOR"

Tüm dünyada ne zaman seferlere başlanacağı konusunda kruvaziyer şirketlerinin kendi aralarında bir konsensüs oluşturmak amacıyla görüşmelerinin sürdüğünü belirten Bakan Ersoy, "Alınan duyumlara göre gemilerin eylül ayında gelmesi bekleniyor" diye konuştu.

Yakın destinasyonlarda kara ve deniz kapılarının da açılması konusunda Ulaştırma Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı ve kendi mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptığını ifade eden Bakan Ersoy, Yunanistan ve Bulgaristan kara ve deniz kapılarının açılması halinde ortak turizm paketleriyle karşılıklı turizm hareketlerinin arttırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Salgın sebebiyle sadece turizmin değil tüm sektörlerin zor bir süreçten geçtiğine değinen Bakan Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde, istihdamı destekleyecek yeni paketlerin hazırlandığını ve sektör ayırt etmeksizin tüm ekonomiyi iyileştirmek üzere hayata geçirileceğini de belirtti.