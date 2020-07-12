Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya'ya 2 imam ve 4 müezzin atanacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'ya 2 imam ile 4 müezzinin atanacağını ve 24 Temmuz'dan itibaren ibadete açılacağını söyledi.

Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Diyanet işleri Başkanı Dr. Prof. Ali Erbaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya'ya geldi.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı incelemelerin ardından Bakan Ersoy ile Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.

"24 TEMMUZ'A YETİÅTİRECEÄİZ"

Bakan Ersoy açıklamasında "Çalışmalara başladık. Bir çok konuda mutabakat sağladık. Son bir değerlendirmeden sonra da 24 Temmuz'a yetiştireceğiz. Åu an için hiçbir sıkıntı görünmüyor" dedi.

"AYASOFYA'DA 2 İMAM 4 MÃœEZZİN OLACAK"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da açıklamasında, "İnşallah 24 Temmuz itibari ile Cuma namazı ile ibadet açılmış olacak Ayasofya. Biz hem imamlar konusunda hem de müezzinler konusunda titiz davranarak her yönü ile milletimizi doyuracak ezanı ile milletimizin kalplerini yumuşatacak görevliler tespit ediyoruz. Ayasofya'da 2 imam 4 müezzin olacak; 24 Temmuz'dan itibaren 5 vakit namaza açılacak. Onların da atamasını önümüzdeki günlerde yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"İKONALAR VE FRESKLERLE İLGİLİ GEREKLİ ÇALIÅMALAR YAPILDI"

"İkonalar ve fresklerle ilgili din işleri kurulumuz gerekli çalışmaları yaptı inşallah namaz sırasında gerekli tedbirleri alacağız. Bugün onunda incelemelerini yaptık 24 Temmuz'dan sonra inşallah milletimiz onu da görecek."