Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştiren Borsa İstanbul ile ilgili paylaşım yaptı. Albayrak, "Büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır" dedi.
05.06.2020 20:59 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:02
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'un tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştiğini duyurdu.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Borsa İstanbul, tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor. Büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır" dedi.