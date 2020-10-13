Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin genel seçimlerin zamanında yapılmasından, sandığın 2023 Haziran ayında kurulmasından yana olduğunu belirterek, "Bu tutarlılığımızı ve kararlılığımızı muhafaza edeceğiz. Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır." dedi.

