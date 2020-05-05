Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa, sokaklardan, silahlardan ve zorbalıktan iktidar çıkarmayı hayal ediyorsa bunun en acıklı bedeline katlanmayı da göze almalıdır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa, sokaklardan, silahlardan ve zorbalıktan iktidar çıkarmayı hayal ediyorsa bunun en acıklı bedeline katlanmayı da göze almalıdır. Darbe sevdalıları, demokrasi katilleri her zaman karşılarında Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifakı'nı bulacaklardır" dedi.
MHP Lideri Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin demokrasi seviyesini tartışmaya açan yerli ve yabancı çıkar gruplarının kime ve neye hizmet ettiklerinin vicdan sahibi her insan tarafından bilindiği belirtti. Her şeyin gün gibi ortada olduğunu kaydeden Bahçeli, "Bilhassa Türkiye ekonomisini karalama kampanyasına refakat eden ana faillerin hem ülke içinden hem ülke dışından eş zamanlı olarak harekete geçmeleri alçak bir senaryonun tedavül ve temin çabasından başka bir anlama gelmeyecektir. Almanya'da yayımlanan günlük bir gazetede Türkiye'nin ekonomik iflasından bahsedilmesi, yeni tip koronavirüs konusunda vahim hataların yapıldığının iddia edilmesi iğrenç bir tertip ve tezgaha işarettir. Ülkemiz alenen hedeftedir. Kirli ve kindar hedefler birer birer açığa çıkmaktadır" dedi.
"CHP'li siyasetçilerin demokrasi harici yöntemlerden medet umarak, 'bir şekilde iktidar değişikliği' görmelerinin tavzih ve tevili milli egemenlik mantığı çerçevesinde imkansızdır. Darbeci geleneğin siyaset ayağı olan CHP suçüstü yakalanmıştır. Türkiye'de sandık dışında iktidar nasıl olacaktır? Bunu kim ya da kimler yapabilecektir? Cumhur İttifakı'nın bileği bükülmeden, Türk milleti diz çöktürülmeden gayri meşru iktidar gayesi nasıl hayat ve zemin bulacaktır? Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa, sokaklardan, silahlardan ve zorbalıktan iktidar çıkarmayı hayal ediyorsa bunun en acıklı bedeline katlanmayı da göze almalıdır. Hayasız ve haksız bir şekilde maske dağıtılmadığından şikayet eden köksüz CHP sözcülerinin, aslında yüzlerine taktıkları ihanet maskesini dert ve mesele etmeleri siyasi ve ahlaki tutarlılık gereğidir. Cumhur İttifakı yoluna ve Türkiye'ye hizmetine azimle, inançla, imanla devam edecektir. Darbe sevdalıları, demokrasi katilleri her zaman karşılarında Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifakı'nı bulacaklardır. Hiç kimse hayale kapılmamalıdır. Hiç kimse yanlış hesap yapmamalıdır. Niyet sahiplerini uyarıyorum, kaosa ve krize oynayanların yatacak, sığınacak, kaçacak yerleri asla olamayacaktır. Nitekim 15 Temmuz'da hainlerin başına gelenlerin mislisi kendi başlarına gelecektir."