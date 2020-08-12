Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır

Döviz kurundaki yükselişle ilgili değerlendirmelerde bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Döviz kuru yükselişine sevinen zalimin oyuncağıdır" yorumunu yaptı.

12.08.2020 11:44 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:51

Ekonomist kimliğiyle de tanınan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili yaptığı açıklamada "Döviz kuru yükselişine sevinen zalimin oyuncağıdır" ifadelerini kullandı.

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