Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Döviz kurundaki yükselişle ilgili değerlendirmelerde bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Döviz kuru yükselişine sevinen zalimin oyuncağıdır" yorumunu yaptı.
12.08.2020 11:44 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:51
Ekonomist kimliğiyle de tanınan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili yaptığı açıklamada "Döviz kuru yükselişine sevinen zalimin oyuncağıdır" ifadelerini kullandı.
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