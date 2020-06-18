Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti

İstanbul'un büyük çoğunluğunda sağanak yağış etkili oluyor. Bağcılar ve Güngören'de bir anda etkili olan yağış nedeniyle kimi vatandaşların binaların altında beklediği, kimi vatandaşların ise şemsiyelerini açtığı görüldü.

Çocukların ise yağmur nedeniyle sokaklarda koşuşturması dikkat çekti.

Aniden bastıran yağış kameralara yansıdı.

SANCAKTEPE'DE YILDIRIM DÜŞTÜ

İstanbul Sancaktepe'nin Osmangazi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Tesbih Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, cadde üzerindeki semt pazarının girişine ve çevreye güvenlik şeridi çekti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında yaralanan olmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi.