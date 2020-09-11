Bade İşçil'in eski eşi Malkoç Sualp kimdir? Malkoç Sualp ne iş yapıyor? Malkoç Sualp kaç yaşında? Bade İşçil kimdir?

Güzel oyuncu Bade İşçil ile evlenip boşanan ve 1 çocukları bulunan Malkoç Sualp kimdir? Malkoç Sualp kaç yaşında? Malkoç Sualp nereli? Badeİşçil ve Malkoç Sualp hakkında tüm merak edilenler haberimizde.

MALKOÇ SUALP KİMDİR?

Ünlü oyuncu Bade İşçil ile adını duyduğumuz ünlü işadamı Malkoç Sualp 1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1988 yılında Teddington Boys School okulundan mezun olmuştur. Ardından 1988 yılında Kingston College okuluna geçiş yapan Sualp, 1992 yılında Westminster Üniversitesi'ne lisans eğitimi almıştır. 1998 yılında kurulan Unite BT şirketinin CEO'sudur.

BADE İŞÇİL KİMDİR?

Bade İşçil 8 Ağustos 1983 İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. 36 yaşındaki oyuncu şuanda Netflix yapımı olan Aşk 101 dizisinde yetişkin Işık karakterini canlandırıyor. İlk çıkışını Kuzey Güney dizisinde Banu karakteriyle yapan Bade İşçil zaman zaman reyting rekorları kıran dizilerde rol almıştır.