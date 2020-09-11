Babil 1. bölüm izle! Babil 2. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil dizisi oyuncuları kimler? Babil konusu ne? Babil fragman izle

Yeni dizi Babil Star TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Peki, Babil konusu ne? Önemli oyuncuların yer aldığı dizi hakkında Babil dizisi oyuncuları kimler merak edildi. Babil 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Babil 1. bölüm kesintisiz izle! Babil 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan'ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan'ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret'in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman'ın karanlık işlerinin peşinde Kudret'in ayağına geliyor.

Süleyman, İlay'ı geri kazanmaya çalışırken İrfan'ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman'ın restleşmeleri gitgide kızışıyor.

Ayşe'nin gizli kapaklı halleri Mert'in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda'yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay'ı geri kazanabilecek mi? Ayşe'nin polis kimliği açığa çıkacak mı?

BABİL 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ



Babil 20.00'de başlayacak.

BABİL 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

BABİL 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil 2. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BABİL DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Birce Akalay,

Aslı Enver,

Halit Ergenç,

Nur Fettahoğlu,

Mesut Akusta