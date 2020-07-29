Babasıyla birlikte öldürülen 10 yaşındaki İzzet, geçen yıl kalp ameliyatı olmuş
KONYA'da dün bayram alışverişinden dönerken babası Mevlüt Çakır (35) ile birlikte uğradığı silahlı saldırıda ölen İzzet Çakır'ın (10), geçen yıl kalp deliği rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olup, hayata tutunduğu ortaya çıktı.
KONYA'da dün bayram alışverişinden dönerken babası Mevlüt Çakır (35) ile birlikte uğradığı silahlı saldırıda ölen İzzet Çakır'ın (10), geçen yıl kalp deliği rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olup, hayata tutunduğu ortaya çıktı. Baba ve oğlunun otopsisi sürerken, jandarma ekipleri Mevlüt Çakır'ın amcasının oğlu M.Ç. ve H.A.'yı gözaltına aldığı öğrenildi.
Olay, dün 17.00 sıralarında Kadınhanı ilçesi Söğütözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Selçuklu ilçesine bağlı eskiden belde statüsünde olan Tepekent Mahallesi'nde oturan 1'i kız 3 çocuk babası besicilik yapan Mevlüt Çakır, dişinin ağrıması üzerine ooğlu İzzet Çakır'ı da yanına alıp plakasız motosikletiyle Kadınhanı ilçesine gitti. İddiaya göre burada bayram alışverişi de yaptıktan sonra Tepekent Mahallesi'ne dönmek üzere yola çıkan Mevlüt Çakır'a Sögütözü Mahallesi yakınlarında bir çeşmenin yanında kimliği belirlenemeyen kişi ya kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Silahlı saldırı da başından yaralanan Mevlüt Çakır, olay yerinde yaşamını yitirdi. Oğlu İzzet Çakır da vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
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