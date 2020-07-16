Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası
Yeniden görülmeye başlanan futbolda şike kumpası davasında ifade veren Aziz Yıldırım, mahkeme koridorlarında kendisine tezahürat yapan taraftara "Mahkeme burası" diyerek tepki gösterdi.
16.07.2020 14:54 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:24
Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı futbolda şike kumpası davası yeniden görülmeye başlandı.
Aziz Yıldırım'ın ifade verdiği dava, 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi. Duruşma salonunda Fenerbahçeli taraftarlar da Yıldırım'ı yalnız bırakmadı.
"MAHKEME LAN BURASI"
Mahkeme koridorunda Aziz Yıldırım'ı gören bir taraftar tezahürat yapınca sarı lacivertli kulübün eski başkanı, "Mahkeme lan burası" diyerek tepki gösterdi.