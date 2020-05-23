Azeri kızı Günel, saç renginden göz rengine kadar bütün imajını değiştirdi

13 yaşında İmparator lakaplı İbrahim Tatlses'in meşhur ettiği Azeri kızı Günel, yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri haline geldi. 'Didem' şarkısıyla hafızalara kazınan Günel'in kahverengi uzun saçları ve koyu renk gözlerinden eser kalmadı.

GÖZ RENGİNE KADAR HER ŞEYİ DEĞİŞTİ

Aradan geçen 21 yılda tanınmayacak hale gelen 34 yaşındaki Günel, uzun olan saçlarını kısacık kestirerek sarıya boyattı. Günel'in değişen göz rengi ise kafalara karıştırdı. Şarkıcının eni gözleri akıllara 'Göz rengi açtırma operasyonu mu yaptırdı?' sorusunu getirdi. Yeni imajını Instagram hesabından paylaşan Günel, "Hiç kimseye fikir sormadım. İstedim ve yaptım. Bir süre böyle sevin beni" dedi.

Günel'in kaşlarını, burnunu, dudak ve elmacık kemikleri yaptırdığı son olarak da çenesini uzattırdığı iddia edildi.

"ESTETİK YAPTIRMAK KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL"

Genç şarkıcı, estetikle alakalı sorulara daha önce de "12 yaşındaki fotoğrafımı gösteriyorlar, 55 kiloydum çocuktum. Şu an 34 yaşındayım, 45 kiloyum. Burnumu ve dudağımı yaptırdım başka da bir şey yaptırmadım. İstediğiniz doktora sorun. Ayrıca estetik yaptırmak kötü bir şey değil, ben memnunum" yanıtını vermişti.

İşte Azeri kızı Günel'in yeni hali: