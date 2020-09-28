Azerbaycan ordusu, silah gücü ne durumda? Azerbaycan'ın kaç askeri var? Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan'ı karadan, havadan ve denizden gelebilecek saldırılara karşı korumakla görevli olan askeri kuvvettir. Azerbaycan ordusu, silah gücü ne durumda? Azerbaycan'ın kaç askeri var? Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri hakkında merak edilenler haberimizde.
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan Kara Kuvvetleri, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Azerbaycan Hava Savunma Kuvvetleri ve Azerbaycan Deniz Kuvvetleri birliklerinden oluşmaktadır.
AZERBAYCAN ORDUSU NE DURUMDA? AZERBAYCAN'IN KAÇ ASKERİ VAR?
Toplam nüfusu 10.046.516 olan Azerbaycan'da, kullanılabilir iş gücü sayısı 5.042.346'dır.
Ülkede askerliğe elverişli iş gücü ise 3.781.760 olarak belirlenmiştir. Askerlik çağına ulaşan vatandaş sayısı 151.270'dir. Güncel toplam asker sayısı 426.000 kişiden oluşmaktadır. Aktif asker sayısı ise 126.000'dir. Yedek asker sayısı ise 300.000'dir.
Azerbaycan'ın savunma bütçesi 2018-2019 yılları için 2.73 milyar dolar olarak açıklanmıştı. 2019 yılında bu fiyat 6 milyar manat olarak açıklandı.
Azerbaycan savunma bütçesi için ayırdığı 2.805.000.000 dolarlık bütçe ile dünyanın en büyük 60. savunma bütçesine sahiptir.
AZERBAYCAN SİLAH GÜCÜ
Azerbaycan ordusu içerisinde tank, zırhlı araçlar ve pek çok hava unsuru yer almaktadır. Ayrıca, Türk yapımı İHA ve SİHA'lar da yer almaktadır.
Kara Kuvvetleri
Tanklar - 570
Zırhlı Savaş Araçları- 1.451
Kundağı Motorlu Silahlar - 187
Çekili Topçular - 227
Çoklu Roketatarlar - 162
Hava Kuvvetleri
Toplam Uçaklar - 147
Av-Önleme Uçakları - 17
Nakliye Uçakları - 1
Eğitim Uçakları - 29
Helikopterler - 88
Taarruz Helikopterleri - 17
Deniz Kuvvetleri
Toplam Donanma Gücü - 31
Firkateyn - 1
Denizaltı - 4
Sahil Güvenlik Botu - 13
Mayın Gemileri - 7
AZERBAYCAN'IN HANGİ SİLAHLARI VAR?
Personel Silahları
Zafer - Azerbaycan yapımı hafif makineli silah
Zafer-K- Azerbaycan yapımı hafif makineli silah
İnam - Azerbaycan yapımı hafif makineli silah
MP5 - hafif makineli silah
AKS-74U - saldırı tüfeği
X?zri - Azerbaycan yapımı saldırı tüfeği
IMI Tavor TAR-21 - saldırı tüfeği
M4 - Karabina saldırı tüfeği
AK-47 - saldırı tüfeği
AKS-47 - saldırı tüfeği
AK-74 - saldırı tüfeği
AKS-74 - saldırı tüfeği
AKM-47 - saldırı tüfeği
AKM-74 - saldırı tüfeği
G3A3 - savaş tüfeği
PK - makineli tüfeği
M60 - makineli tüfeği
NSV - makineli tüfeği
Remington 700 - Keskin nişancı tüfeği
Dragunov SVD 7,62 mm - Keskin nişancı tüfeği
OSV-96 12.7 mm - Keskin nişanci tüfeği
NTW-20 14.5 mm - antimaterial Keskin nişanci tüfeği
İST Istiklal 14,5 mm - antimaterial Azerbaycan yapımı Keskin nişancı tüfeği
Mübariz 12.7 mm - Keskin nişanci tüfeği
Yırtıcı 7.62 mm - Keskin nişanci tüfeği
Yalguzag 7.62 mm - Keskin nişanci tüfeği
Vashag 8.6 mm - Keskin nişanci tüfeği
RPG-7 "Qaya" - Roketatar
RPG-26 - Roketatar
Kara Kuvvetleri
Ana Muharebe Tankları
T-90 MBT x 200
T-80 MBT x 25
T-72 MBT x 400
T-64 MBT x 100
T-84 Oplot-M MBT x 25
T-80U MBT x 0
Toplam:832 Tank
Zırhlı Muharebe Aracı
BMP-1 Piyade Muharebe Aracı x 120
BMP-2 Piyade Muharebe Aracı x 240
BMP-3 Piyade Muharebe Aracı x 100
BMD-1 Hava İndirme Muharebe Aracı x 50
BRM-1K Piyade Muharebe-Keşfiyyat Aracı x 30
BRDM-2 Piyade Muharebe-Keşfiyyat Aracı x 30
BTR-3 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 3
BTR-60 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 29
BTR-70 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 240
BTR-80 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 210
BTR-80A Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 180
BTR-82A Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 100
Matador MRAP x 110 (Lisans üretimi)
Marauder MRAP x 110(Lisans üretimi)
Otokar-Akrep Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 100
Otokar-ATM Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x100
Otokar-Kobra Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x150
Çok Namlulu Roketatarlar
"GRAD" BM-21 122mm MLRS - 126
"Lynx GRAD 140mm MLRS - 60
"SMERCH" 9A52 300-mm MLRS - 30
"RAK-12" 128mm MLRS - 12
"LAR-160" MLRS -50
"EXTRA" 300-mm MLRS - 35
107mm Anadolu ÇNRS - 96 (Roketsan ile ortak üretilecek)
122mm Sakarya T-122 -48 (Roketsan ile ortak üretilecek)
RM-70 "Vampir" 122mm -48
"Polonez" 301 mm MLRS
Balistik Füzeler
OTR-21 Tochka-U
T-300 Kasırga
LORA
Kundağı Motorlu Obüsler
2S1 (Gvozdika) 122 mm Kundağı Motorlu 122mm Obüs - 136
2S3 (Akasiya) 152 mm Kundağı Motorlu 152mm Obüs - 72
2S7 (Pion) 203 mm Kundağı Motorlu 204mm Obüs - 45
2S9 (Nona-S) 120 mm Kundağı Motorlu 120mm - 48
(Atmos) Kundağı Motorlu Obüs-15
(Cardom) Kundağı Motorlu Obüs-40
(T-155 Firtina) Kundağı Motorlu Obüs-36
2S7 (Malka) 203 mm Kundağı Motorlu 204mm Obüs-45
2S31 "Vena" 120 mm Kundağı Motorlu - 100
DANA 152mm Kundağı Motorlu Obüs - 72
Havan Topu ve Obüsler
M-46 130 mm Sahra topu x 90
D-44 85 mm - 100
D-30 122 mm obüs - 182
D-20 152 mm obüs - 34
2A36 152 mm Top - 54
MT-12 "Rapira" 100mm Yivsiz Antitank Topu - 72
82 mm M5 Azerbaycan yapımı - 240
Deniz Kuvvetleri
Personel: 5.000
Osa sınıfı hücumbot x 2
Stenka sınıfı karakol teknesi x 5
Sonya sınıfı mayın tarama gemisi x 2
Yevgenya sınıfı mayın tarama gemisi x 5
Çıkarma gemisi x 6
Çıkarma kotrası x 2
Özel amaçlı gemisi x 1
Özel amaçlı kotra x 1
AB-25 karakol kotrası (2000'de Türkiye'den) x 1
Point karakol kotrası (2003'te ABD'den) x ?
Küçük karakol kotrası (2001'de ABD'den) x 2
Küçük karakol kotrası (2001-2005'te Türkiye'den)x 30