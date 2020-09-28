Azerbaycan ordusu, silah gücü ne durumda? Azerbaycan'ın kaç askeri var? Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan Kara Kuvvetleri, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Azerbaycan Hava Savunma Kuvvetleri ve Azerbaycan Deniz Kuvvetleri birliklerinden oluşmaktadır.

AZERBAYCAN ORDUSU NE DURUMDA? AZERBAYCAN'IN KAÇ ASKERİ VAR?

Toplam nüfusu 10.046.516 olan Azerbaycan'da, kullanılabilir iş gücü sayısı 5.042.346'dır.

Ülkede askerliğe elverişli iş gücü ise 3.781.760 olarak belirlenmiştir. Askerlik çağına ulaşan vatandaş sayısı 151.270'dir. Güncel toplam asker sayısı 426.000 kişiden oluşmaktadır. Aktif asker sayısı ise 126.000'dir. Yedek asker sayısı ise 300.000'dir.

Azerbaycan'ın savunma bütçesi 2018-2019 yılları için 2.73 milyar dolar olarak açıklanmıştı. 2019 yılında bu fiyat 6 milyar manat olarak açıklandı.

Azerbaycan savunma bütçesi için ayırdığı 2.805.000.000 dolarlık bütçe ile dünyanın en büyük 60. savunma bütçesine sahiptir.

AZERBAYCAN SİLAH GÜCÜ

Azerbaycan ordusu içerisinde tank, zırhlı araçlar ve pek çok hava unsuru yer almaktadır. Ayrıca, Türk yapımı İHA ve SİHA'lar da yer almaktadır.

Kara Kuvvetleri

Tanklar - 570

Zırhlı Savaş Araçları- 1.451

Kundağı Motorlu Silahlar - 187

Çekili Topçular - 227

Çoklu Roketatarlar - 162

Hava Kuvvetleri

Toplam Uçaklar - 147

Av-Önleme Uçakları - 17

Nakliye Uçakları - 1

Eğitim Uçakları - 29

Helikopterler - 88

Taarruz Helikopterleri - 17

Deniz Kuvvetleri

Toplam Donanma Gücü - 31

Firkateyn - 1

Denizaltı - 4

Sahil Güvenlik Botu - 13

Mayın Gemileri - 7

AZERBAYCAN'IN HANGİ SİLAHLARI VAR?

Personel Silahları

Zafer - Azerbaycan yapımı hafif makineli silah

Zafer-K- Azerbaycan yapımı hafif makineli silah

İnam - Azerbaycan yapımı hafif makineli silah

MP5 - hafif makineli silah

AKS-74U - saldırı tüfeği

X?zri - Azerbaycan yapımı saldırı tüfeği

IMI Tavor TAR-21 - saldırı tüfeği

M4 - Karabina saldırı tüfeği

AK-47 - saldırı tüfeği

AKS-47 - saldırı tüfeği

AK-74 - saldırı tüfeği

AKS-74 - saldırı tüfeği

AKM-47 - saldırı tüfeği

AKM-74 - saldırı tüfeği

G3A3 - savaş tüfeği

PK - makineli tüfeği

M60 - makineli tüfeği

NSV - makineli tüfeği

Remington 700 - Keskin nişancı tüfeği

Dragunov SVD 7,62 mm - Keskin nişancı tüfeği

OSV-96 12.7 mm - Keskin nişanci tüfeği

NTW-20 14.5 mm - antimaterial Keskin nişanci tüfeği

İST Istiklal 14,5 mm - antimaterial Azerbaycan yapımı Keskin nişancı tüfeği

Mübariz 12.7 mm - Keskin nişanci tüfeği

Yırtıcı 7.62 mm - Keskin nişanci tüfeği

Yalguzag 7.62 mm - Keskin nişanci tüfeği

Vashag 8.6 mm - Keskin nişanci tüfeği

RPG-7 "Qaya" - Roketatar

RPG-26 - Roketatar

Kara Kuvvetleri

Ana Muharebe Tankları

T-90 MBT x 200

T-80 MBT x 25

T-72 MBT x 400

T-64 MBT x 100

T-84 Oplot-M MBT x 25

T-80U MBT x 0

Toplam:832 Tank

Zırhlı Muharebe Aracı

BMP-1 Piyade Muharebe Aracı x 120

BMP-2 Piyade Muharebe Aracı x 240

BMP-3 Piyade Muharebe Aracı x 100

BMD-1 Hava İndirme Muharebe Aracı x 50

BRM-1K Piyade Muharebe-Keşfiyyat Aracı x 30

BRDM-2 Piyade Muharebe-Keşfiyyat Aracı x 30

BTR-3 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 3

BTR-60 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 29

BTR-70 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 240

BTR-80 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 210

BTR-80A Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 180

BTR-82A Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 100

Matador MRAP x 110 (Lisans üretimi)

Marauder MRAP x 110(Lisans üretimi)

Otokar-Akrep Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 100

Otokar-ATM Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x100

Otokar-Kobra Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x150

Çok Namlulu Roketatarlar

"GRAD" BM-21 122mm MLRS - 126

"Lynx GRAD 140mm MLRS - 60

"SMERCH" 9A52 300-mm MLRS - 30

"RAK-12" 128mm MLRS - 12

"LAR-160" MLRS -50

"EXTRA" 300-mm MLRS - 35

107mm Anadolu ÇNRS - 96 (Roketsan ile ortak üretilecek)

122mm Sakarya T-122 -48 (Roketsan ile ortak üretilecek)

RM-70 "Vampir" 122mm -48

"Polonez" 301 mm MLRS

Balistik Füzeler

OTR-21 Tochka-U

T-300 Kasırga

LORA

Kundağı Motorlu Obüsler

2S1 (Gvozdika) 122 mm Kundağı Motorlu 122mm Obüs - 136

2S3 (Akasiya) 152 mm Kundağı Motorlu 152mm Obüs - 72

2S7 (Pion) 203 mm Kundağı Motorlu 204mm Obüs - 45

2S9 (Nona-S) 120 mm Kundağı Motorlu 120mm - 48

(Atmos) Kundağı Motorlu Obüs-15

(Cardom) Kundağı Motorlu Obüs-40

(T-155 Firtina) Kundağı Motorlu Obüs-36

2S7 (Malka) 203 mm Kundağı Motorlu 204mm Obüs-45

2S31 "Vena" 120 mm Kundağı Motorlu - 100

DANA 152mm Kundağı Motorlu Obüs - 72

Havan Topu ve Obüsler

M-46 130 mm Sahra topu x 90

D-44 85 mm - 100

D-30 122 mm obüs - 182

D-20 152 mm obüs - 34

2A36 152 mm Top - 54

MT-12 "Rapira" 100mm Yivsiz Antitank Topu - 72

82 mm M5 Azerbaycan yapımı - 240

Deniz Kuvvetleri

Personel: 5.000

Osa sınıfı hücumbot x 2

Stenka sınıfı karakol teknesi x 5

Sonya sınıfı mayın tarama gemisi x 2

Yevgenya sınıfı mayın tarama gemisi x 5

Çıkarma gemisi x 6

Çıkarma kotrası x 2

Özel amaçlı gemisi x 1

Özel amaçlı kotra x 1

AB-25 karakol kotrası (2000'de Türkiye'den) x 1

Point karakol kotrası (2003'te ABD'den) x ?

Küçük karakol kotrası (2001'de ABD'den) x 2

Küçük karakol kotrası (2001-2005'te Türkiye'den)x 30