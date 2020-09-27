Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi

Azerbaycan'ın Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan askerlerinin Goranboy yönünde gerçekleştirdiği askeri operasyon sonucunda Murovdağ'da bulunan stratejik öneme sahip Murov zirvesinin Ermeni askeri güçlerinin işgalinden kurtarıldığı duyuruldu.

İŞGAL ALTINDAKİ BÖLGELERE TAHKİMAT ÖNLENEBİLECEK

Bakanlık, operasyon sonucunda Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Ermenistan'a bağlayan Vardenis-Ağdara askeri karayolunun kontrol altına alındığını aktardı. Savunma Bakanlığı, elde edilen stratejik nokta sayesinde işgal altındaki Kelbecer ve Ağdara güzergahından Ermenistan'ın askeri sevkiyatlarının engelleneceği ifade edildi. Açıklamada, ayrıca çatışmaların devam ettiği belirtildi.

İŞGAL ALTINDAKİ 6 KÖY DAHA KURTARILMIŞTI

Operasyona ilişkin detayları Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov verdi. Eyvazov, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

AZERBAYCAN'DA "SAVAŞ HALİ" İLAN EDİLDİ

Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırı sonrası kardeş ülkede, cephe hattı ve riskli bölgelerde 24 saat için "Savaş Hali" ilan edildi. Azerbaycan'da başkent Bakü'nün de aralarında olduğu bazı kentlerde gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

19 İL VE İLÇEDE UYGULANACAK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, ülkede ilan edilen "savaş hali"nin başkent Bakü dahil 19 il ve ilçede uygulanacağını bildirdi.

Hacıyev, "savaş hali"nin 28 Eylül saat 00.00'da başlayacağını, Bakü, Gence, Sumqayıt, Yevlah, Mingeçevir, Naftalan illeriyle Abşeron, Cebrail, Fuzuli, Beyleqan, Ağdam, Terter, Göygöl, Daşkesen, Gedebey, Tovuz, Şemkir, Qazah ve Ağstafa ilçelerinde geçerli olacağını belirtti.

"Savaş hali" döneminde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkışlar izne tabi olacak.