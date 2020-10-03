Azerbaycan ordusu, işgal altındaki Madagiz'i ele geçirdi

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekat devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından yapılan açıklamada, Ağdere kasabasının Madagiz bölgesinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını söyledi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bugün Azerbaycan ordusu Madagiz'e Azerbaycan bayrağını dikti. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır!" ifadelerini kullandı.

DÜN MADAGİZ'İN ÇEVRESİ ALINMIŞTI

Azerbaycan ordusunun, ülke topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda dün Ağdere ilinin Madagiz kasabası çevresindeki stratejik tepelerde kontrol sağlanmıştı.

OPERASYONLARIN BAŞINDAN BERİ 6 KÖY KURTARILDI

Dağlık Karabağ'daki çatışmaların başladığı ilk günden bu yana 6 köy Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı. Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti.

Azerbaycan ordusu 27 Eylül - 2 Ekim tarihlerinde, Ermenistan'ın 230 tank ve zırhlı aracını, 250 top ve füze sistemini, 38 hava savunma sistemini, 10 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasını, 7 mühimmat deposunu, 130'dan fazla askeri kamyon ve aracını, bir S-300 sistemini imha etti.