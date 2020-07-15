Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize

Azerbaycan'da, Ermenistan ordusunun sınırda yaptığı saldırıları ve Dağlık Karabağ'ın işgalini protesto eden halk geceyi, seferberlik talebiyle toplandığı Milli Meclisin önünde geçirdi.

Pazar gününden bu yana Ermenilerin, Azerbaycan ordusunun sınırdaki mevzilerine düzenlediği saldırıları ve bu saldırılardaki can kayıplarını protesto etmek amacıyla binlerce Azerbaycanlı sokaklara döküldü.

KALABALIKTAN SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Bakü'de ve çevre şehirlerde yaşayan Azerbaycanlılar akşam saatlerinde başkentin sokaklarında kortej oluşturdu. Ellerinde Azerbaycan bayrakları taşıyan ve "Karabağ bizimdir bizim kalacak" sloganı atan vatandaşlar, Milli Meclisin önünde toplandı. Binlerce kişi burada, seferberlik ilan edilmesi için slogan attı.

"BAŞKOMUTAN SİLAH VER BİZE"

"Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Başkomutan, silah ver bize" sloganları atan Azerbaycanlılar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e çağrıda bulundu. Kalabalık grup geceyi Meclisin önünde geçirdi.